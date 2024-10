Betis, è già Llorente-mania: non ha saltato un minuto dal suo arrivo in Spagna

Sono stati molti i calciatori ad approdare nel campionato spagnolo nel corso dell'estate, ma Diego Llorente è l'unico a non aver ancora saltato un minuto. L'ex difensore giallorosso sta convincendo tutti a suon di ottime prestazioni, incluso Manuel Pellegrini - allenatore del Betis - che non lo ha ancora mai sostituito. Sono 810 i minuti totali giocati finora dal centrale spagnolo, acquistato dai biancoverdi per una somma che supera di poco i 3 milioni di euro. E mentre la Roma è già alla ricerca di difensori, con un modulo che non si schioda dal 3-4-2-1, tornano alla mente i 5 milioni con i quali Ghisolfi avrebbe potuto riscattarlo dal Leeds a giugno dopo un'ottima annata trascorsa in giallorosso.