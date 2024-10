Trigoria, allenamento mattutino in vista dell’Inter. Ancora out Dybala ed El Shaarawy

Sabato mattina di lavoro per la Roma di Ivan Juric. I giallorossi sono tornati in campo a Trigoria per la preparazione del big match contro l'Inter del 20 ottobre. Ci sono ancora molti assenti, impegnati in questo momento con le rispettive nazionali, ma già ieri Lorenzo Pellegrini è tornato in gruppo dopo l'espulsione rimediata contro il Belgio. Oltre a lui, anche Enzo Le Fée sta continuando ad allenarsi in gruppo (sempre con un tutore sul ginocchio destro). Out, invece, Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy: l'argentino vuole esserci per la partita contro i nerazzurri e sta continuando col suo iter riabilitativo personalizzato.