Mercato Roma, dalla Turchia: Besiktas interessato a Zalewski per gennaio

Il club turco vorrebbe iniziare a trattare con l'entourage del polacco per prelevarlo a parametro zero in estate

Nicola Zalewski e la Roma stanno trattando per il rinnovo di contratto ma nel frattempo continuano ad arrivare attenzioni dal campionato turco. Secondo quanto riporta Sozcu.com, il Besiktas sarebbe ancora molto interessato all'esterno giallorosso e in caso di mancato rinnovo sarebbe pronto a parlare con l'entourage del calciatore già a gennaio. Il contratto di Nicola è, infatti, in scadenza nel giugno del 2025 e a partire dall'inizio del prossimo anno potrebbe già firmare un pre contratto con un altro club per poi trasferirsi a parametro zero nella finestra di mercato estiva. Il tecnico dei turchi, Giovanni Van Bronckhorst ha dato l'ok per l'inizio della trattativa e c'è anche la possibilità di un trasferimento nella finestra invernale nel caso alla Roma arrivasse una buona offerta.