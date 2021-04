Roma, domani il Cagliari: Fonseca ne recupera sei. Dzeko: “United? Ci crediamo”

Il tecnico in conferenza prima del Cagliari: "Ancora motivati per il campionato". Ma per la sua panchina è duello tra Allegri e Sarri. Il bosniaco: "Con l'Ajax mi sono tolto un peso"

Redazione

Per la panchina duello tra Allegri e Sarri

Chiara Nasti: "Io e Zaniolo siamo ancora fidanzati"

Prosegue il rapporto tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti. L'influencer, attraverso le sue Instagram Stories, ha dichiarato: "La nostra relazione c'è ancora ma non voglio rendere pubblico tutto questo, almeno per il momento. Lui si sta concentrando solo sul calcio, che è quello che ama di più, quindi io l'appoggio in tute le sue scelte. Vi chiedo di non giudicare, quello che dite è veramente tanto forte".

Primavera, Roma-Lazio 1-1. De Rossi: "C'è rammarico"

Tempo di derby per la Roma Primavera, che al Tre Fontane ha pareggiato 1-1 contro la Lazio, dopo le reti di Bove e Bertini. Rammaricato Alberto De Rossi: "Siamo al secondo posto per colpa dei nostri difetti, li evidenziamo all'ennesima potenza". Il derby dei grandi potrebbe invece essere anticipato a sabato 15 maggio, visto che i biancocelesti quattro giorni più tardi dovrebbero giocare contro il Torino. Domani alle 12.30 toccherà alla Femminile di Elisabetta Bavagnoli, impegnata contro la Juventus per il ritorno della semifinale di Coppa Italia (fischio d'inizio ore 12.30).