Roma, Allegri prima scelta per la panchina. Sarri l’alternativa

L'ex tecnico del Milan piace molto alla dirigenza, il suo collega gradisce l'attuale rosa: è lotta a due

Massimiliano Allegri è la prima scelta della Roma per la panchina del prossimo anno. In casa giallorossa si lavora già al futuro e il nome dell'ex tecnico della Juventus, come riporta il sito "Calciomercato.it", è quello più apprezzato dalla dirigenza. Come alternativa c'è Maurizio Sarri, che sarebbe già pronto: l'allenatore toscano gradisce infatti l'attuale rosa e non chiederebbe tanti cambi a Tiago Pinto. La sensazione comunque è che ormai uno dei due possa davvero essere il futuro tecnico: entrambi con un passato nella Juve, entrambi con voglia di rilanciarsi. Allegri più pragmatico e più bravo a gestire i giocatori in rosa, Sarri più allenatore di campo e più propenso a lavorare anche con calciatori non necessariamente di primissimo livello. Intanto, però, Paulo Fonseca si giocherà la permanenza nella capitale in questo finale di stagione, nel quale la Roma proverà a vincere l'Europa League. In quel caso lo scenario potrebbe cambiare.