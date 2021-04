Fonseca: “Motivati per il Cagliari. Con meno infortunati avremmo fatto di più” – VIDEO

Il tecnico giallorosso ha parlato prima del match con i rossoblù: "Mirante è infortunato. Spinazzola, El Shaarawy, Kumbulla e Smalling saranno convocati"

Redazione

Paulo Fonseca torna a parlare dopo due giorni dall'1-1 contro l'Atalanta. Domani si gioca contro il Cagliari ma è inevitabile credere che la testa della Roma sia in qualche modo rivolta anche alla sfida di andata contro il Manchester United di giovedì 29 aprile. Il tecnico portoghese è orientato a cambiare diversi uomini, chiamato a gestire anche i recuperi di ieri. Delle condizioni di Smalling, El Shaarawy ma non solo, Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia del match della Sardegna Arena contro la squadra di Semplici, in piena lotta salvezza.

Partiamo dai quattro ritorno: Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy saranno convocati? Uno o due di questi potrebbero essere titolari? Stanno bene, si sono allenati con la squadra in questi giorni e saranno tutti convocati. Magari uno di loro potrebbe partire dell'inizio, ma è una situazione che dobbiamo gestire con attenzione. Sono soddisfatto di averli a disposizione domani.

Dopo le ultime sei partite di Europa League giocate giovedì sono arrivate 4 sconfitte. Può essere questo l'elemento che la Roma ha pagato in campionato? E' difficile gestire tante partite, principalmente quando non abbiamo a disposizione tutti i giocatori. Quando giochiamo ogni tre giorni all'inizio della stagione è una cosa, in questo momento è un'altra, è pesante. Penso che non succeda solo alla Roma, ma anche alle altre squadre andate avanti in Europa League come il Villarreal, che ha perso due delle ultime tre partite, o l'Arsenal, che è nono in Premier League.

[fncgallery id="1284214"]

Che succede a Villar? Sta pagando un anno ad alti livelli? Non penso sia stanco. E' difficile per un calciatore essere sempre allo stesso livello per tutta la stagione. Gonzalo ha iniziato molto bene, ha avuto un calo di rendimento ma ora è di nuovo in crescita.

Montella ha detto che se un allenatore ha i calciatori più forti deve pensare solo al risultato, altrimenti serve l'idea. Secondo lei questa Roma ha l'idea? Sì, come ho detto sempre abbiamo un'identità. Penso che le cose non siano così facili da essere definite così. Ogni squadra ha una situazione diversa.

Jesus e Pastore potrebbero giocare? Vediamo domani.

Contro l'Atalanta avete giocato a 4 in difesa. Può essere una scelta in chiave Manchester? E' stata solo una strategia per la gara con l'Atalanta, ora abbiamo il Cagliari. Dopo inizierò a pensare alla strategia per il Manchester.

Quanti cambi pensa di fare rispetto all'Atalanta? Alcuni.

Come si lavora per tenere alta la concentrazione in una partita meno importante di quella a Old Trafford? Il Cagliari è in un buon momento, non è vero che la squadra non abbia la testa per il campionato. Contro l'Atalanta ha dato un buon esempio, lottando fino alla fine. Domani vogliamo fare una buona gara e vincere, non sarà facile.

Ritiene che senza infortuni questa rosa fosse attrezzata per affrontare le due competizioni? Sì, non mi piacciono gli alibi ma è una realtà. Abbiamo perso giocatori importanti in determinati momenti della stagione. Con tutti i giocatori a disposizione potevamo fare di più.

La Roma dovrà tenere alta la guardia. Il Cagliari è in un ottimo momento, ha fatto buoni risultati nelle ultime gare. Sanno anche loro che si tratta di una partita importante. La squadra dev'essere motivata sul campionato e per questa partita.

Come sta la squadra? Pensa di poterla avere al top per la fine della stagione? La squadra sta bene fisicamente, la gara con l'Atalanta lo ha dimostrato. Con più giocatori a disposizione andrà meglio.

Mirante non partirà? No, è infortunato.

[audio mp3="https://www.forzaroma.info/wp-content/uploads/202104/Conferenza-stampa-Fonseca-Cagliari-Roma.mp3"][/audio]