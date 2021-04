Lazio-Torino può giocarsi il 19 maggio: possibile anticipo del derby al 15

Il presidente del Collegio di Garanzia presso il Coni ha fissato per il 13 maggio l’udienza relativa al ricorso della Lazio per la sfida col Torino

Collegio di Garanzia presso il Coni, Franco Frattini, ha fissato per il 13 maggio alle ore 14 l’udienza relativa al ricorso della Lazio per la sfida col Torino, mai disputata dopo che la società granata non si era presentata all’Olimpico il 2 marzo scorso. Ad ora, come riporta 'Il Tempo', la possibile data del recupero dei biancocelesti è mercoledì 19 maggio. A catena potrebbe arrivare l'anticipo del derby tra Roma e Lazio a sabato 15 maggio, anticipata quindi rispetto alla data stabilita ora, domenica 16.