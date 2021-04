Primavera, De Rossi: “C’è rammarico, siamo secondi per i nostri difetti”

Il tecnico giallorosso e il centrocampista Darboe analizzano il pareggio contro la Lazio

Noi evidenziamo i difetti all'ennesima potenza. E' stata una partita giocata anche bene, il primo tempo ottimo, secondo tempo abbastanza buono ma poi non riusciamo a fare gol e basta che ci buttano due palle dietro e ci fanno gol. Abbiamo anche lavorato insieme ai ragazzi, facendo tanti cambiamenti da uomo a zona sulle palle inattive. Ci lavoreremo, ma c'è un grande rammarico perché la squadra sta bene, gioca, crea, corre ma stiamo ancora una volta a parlare di un punto. Non è un dramma sportivo assoluto, la squadra si è ritrovata, ma la classifica ci dice che siamo secondi per colpa dei nostri difetti.

Ci stiamo impegnando tantissimo in allenamento, lo vediamo anche noi che produciamo tantissimo, abbiamo lavorato in allenamento per mettere un giocatore davanti alla porta ma poi ci riusciamo poco. Il primo tempo oggi per quanto prodotto dovevamo fare almeno tre gol. Poi succede qualcosa anche dal punto di vista psicologico. Si crea molto ma i frutti non ci sono.