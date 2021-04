Sarri e la Roma: dai rientri ai nuovi ruoli, ecco come si cambia

Se dovesse arrivare in giallorosso, Sarri potrebbe dover valorizzare alcuni giocatori che rientreranno dai prestiti come Under e Kluivert

Valerio Salviani

Idee, programmazione, attuazione. Tiago Pinto ha cominciato da tempo a strutturare la Roma del futuro e il prossimo passo riguarda la scelta del tecnico. In panchina non ci sarà più Fonseca (a meno di clamorosi dietrofront) e nelle ultime ore sono salite vertiginosamente le quotazioni di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è corteggiato dal Tottenham, per questo il club dei Friedkin ha deciso di accelerare e potrebbe mettere nero su bianco l’accordo nelle prossime due settimane. Insieme all’ex Juve si studieranno le mosse da fare sul mercato e si cercherà di valorizzare quanto più possibile la rosa attuale. L’allenatore, che chiederà almeno un rinforzo per ruolo, dovrà lavorare anche sulla base attuale, provando a “riciclare” qualche nome che al momento sembra fuori dai progetti futuri.

Sarri alla Roma: il futuro dei giocatori in prestito

Il pensiero corre veloce fino a Leicester. Cengiz Under in Premier League non è riuscito a imporsi come credeva e a giugno tornerà a Trigoria. Il turco doveva trasformarsi in una cospicua plusvalenza, ma ora il suo appeal sul mercato è ai minimi storici. Se non arriveranno offerte impreviste, Sarri dovrà aiutarlo a tornare quel talento che aveva conquistato anche Francesco Totti. Il tecnico toscano è un estimatore dell’ex Basaksehir, tanto che due estati fa lo aveva chiesto per la sua Juventus. Più complicato il discorso di Kluivert. Il Lipsia non ha ancora deciso se riscattare il figlio di Patrick (può farlo per una cifra che va dai 10 ai 13 milioni). Qualora dovesse rientrare sarebbe rimesso sul mercato. Tatticamente potrebbe fare al caso di Sarri e del suo 4-3-3, ma al momento immaginarlo nella rosa futura è un esercizio poco realistico. Questione Florenzi: l’ex capitano era stato messo alla porta da Fonseca e già la scorsa estate aveva sperato in un addio del portoghese per fare rientro alla base. Dopo un anno da protagonista al PSG, ritornare alla Roma sarebbe un passo indietro sia morale che tecnico. Potrebbe restare in Francia, ma lo cerca anche l’Inter. Nessuna chance per Nzonzi, che non dovrebbe neanche fare ritorno nella capitale.

Da Spinazzola a Diawara: come cambia il futuro nella Roma

L’impatto più grande con l’arrivo di Sarri lo avrebbero i terzini. Sia Spinazzola che Karsdorp hanno giocato a ottimi livelli come esterni di centrocampo. La difesa a quattro potrebbe rappresentare un problema per entrambi, ma l’idea è che i titolari nella prossima stagione possano restare loro. Il centrocampo di Sarri poi, prevede un regista e due mezzali con caratteristiche diverse. Diawara sembrava a un passo dall’addio lo scorso gennaio. Adesso è il candidato principale a fare “il Jorginho” della Roma, in staffetta con Villar. Gli altri due posti sarebbero di Veretout e Pellegrini. Il numero 7 tornerebbe a fare il ruolo che preferisce e nel quale si trova più a suo agio. Per l’attacco non è un segreto che si cercherà una prima punta, ma le caratteristiche di Mayoral sono in linea con le idee del toscano: profondità e velocità. Sarri cambierebbe pure il futuro di Pedro. I due hanno collaborato con ottimi risultati al Chelsea e sarebbero entrambi felici di ritrovarsi. El Shaarawy e Mkhitaryan vivrebbero il cambio con sentimenti opposti. Il Faraone potrebbe tornare al modulo che preferisce partendo largo per accentrarsi, mentre l’armeno (a patto che firmi il rinnovo) dovrebbe allontanarsi dalla porta e dal vivo del gioco. Un cambio che già in passato gli ha creato diverse difficoltà. Nessun problema per Zaniolo, che potrebbe giocare in tutti e tre i ruoli dell’attacco.