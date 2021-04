Florenzi non convince Pochettino, il PSG cerca altri nomi: riscatto lontano

Il tecnico argentino preferisce altre caratteristiche in un esterno e non ha gradito qualche problema difensivo di troppo per l'ex Roma

Florenzi non convince più il PSG. Dal suo arrivo a Parigi, l’ex capitano della Roma si è inserito subito alla grande, favorito anche da qualche vecchia conoscenza giallorossa e del calcio italiano. Con Tuchel è diventato immediatamente titolare, ma l’arrivo di Pochettino potrebbe cambiare il futuro di Florenzi, in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni. Secondo quanto raccontato da ‘L’Equipe’, infatti, sull’esterno la dirigenza del PSG e l’allenatore argentino hanno più di qualche dubbio. Se da una parte ritengono innegabili le doti tecniche e offensive, dall’altro non sono stati graditi i problemi evidenziati nella fase difensiva. Inoltre Pochettino preferisce altre caratteristiche in un esterno, ovvero corsa e fisico importante che non fanno parte del bagaglio di Florenzi. Per questo i francesi stanno cercando un altro profilo sul mercato, da Aurier a Bellerin che sono i nomi principali. Non solo, perché le grandi prestazioni con il Bayern Monaco potrebbero anche aver portato a una rivalutazione di Colin Dagba. Insomma, al momento per Florenzi sembra più probabile un ritorno alla Roma.