Fonseca rilancia: “Delusi dal derby, cambiamo atteggiamento”. Zaniolo positivo al Covid: “Torno presto”

Scacciare via le scorie da derby tuffandosi nel doppio confronto con lo Spezia. A lanciare la Roma verso una settimana ricca di impegni è stato lo stesso Fonseca, che ha voluto esorcizzare così la stracittadina persa malamente venerdì scorso: “Siamo tutti molto delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano tutt’altra prestazione. Non possiamo cambiare quanto successo ma possiamo ripartire pensando che quanto successo non dovrà accadere nuovamente. La squadra deve capire che possiamo cambiare il futuro solo cambiando il nostro atteggiamento in partita. Come ho detto, sono soprattutto deluso nei confronti dei nostri tifosi”. Una rabbia da incanalare e mettere in campo, trasformandola in aggressività e foga agonistica. Lo sa bene Vincenzo Italiano: “Mi aspetto una squadra forte a livello qualitativo e arrabbiata dal punto di vista delle motivazioni. Dovremo cercare di fare una grande prestazione. Non so se sia una casualità il fatto che con le grandi non ha brillato“. Sul mal di big è tornato a parlare anche Nicolas Burdisso, che si è lanciato nel commento della prestazione di Ibanez, andato in confusione nel confronto diretto con Lazzari: “La Roma si riprenderà dalla sconfitta nel derby. Fin qui ai giallorossi sta mancando la continuità nelle partite importanti che sono quelle che fanno la differenza in classifica, però stanno facendo una grande stagione. Ibanez ha sbagliato ma diventerà un grande difensore“.

Zaniolo positivo al Covid: “Sono asintomatico, torno presto a Trigoria”

Continua il periodo complicato per Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso infatti non trova pace e tra gli allenamenti per tornare dall’infortunio e le ultime vicende sulla vita privata, adesso dovrà affrontare anche la positività al Coronavirus. E’ stato lo stesso calciatore a informare tutti tramite il suo profilo Instagram, rassicurando sulle proprie condizioni: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa“. Quel tifo caloroso che arriva sempre da Roma verso chi nella Capitale ha lasciato il cuore o che merita rispetto. Il caso è quello di Quagliarella e di Kevin Strootman, protagonisti con le genovesi e acclamati sui social dai vari Totti, Dzeko e Nainggolan. Una reunion, soprattutto quella con l’olandese, che ha smosso i pensieri e i desideri dei tifosi. Alcuni infatti hanno voluto immaginare un ritorno di Strootman, ma anche di Benatia – vicinissimo al Parma – e Nainggolan, tornato al Cagliari dopo l’esperienza all’Inter. Un’infornata di cattiveria e grinta che, secondo il popolo romanista, avrebbe dato una bella sveglia alla squadra attuale, apparsa spesso in difficoltà psicologica oltre che in difficoltà fisica, complice l’utilizzo massiccio dei suoi titolari.

L’0mbra di Sarri su Fonseca. Reynolds torna di moda

Avanti con Fonseca, perlomeno fino a nuovo ordine. Anche se secondo i bookmakers sarebbe tutto pronto per il cambio della guardia sulla panchina giallorossa. Maurizio Sarri al momento è l’indiziato numero uno per raccogliere l’eredità del portoghese, un panorama molto concreto secondo le agenzie di scommesse. Prima del futuro c’è un presente che prova timidamente a farsi strada anche per quel che riguarda il mercato. I nomi sono sempre gli stessi, Bernard ed El Shaarawy su tutti, con le voci riguardanti Otavio del Porto che si fanno sempre più insistenti. La concorrenza italiana e di livello, con il Milan che si starebbe facendo sotto ingolosito dalla scadenza del contratto del trequartista. Da monitorare la situazione Reynolds. Infatti tra Juve e Bruges torna a fare capolino la Roma, che nei giorni scorsi ha riallacciato i contatti con il Dallas FC. I bianconeri rimangono in vantaggio, i belgi premono, ma i giallorossi sono alla finestra aspettando un passo falso per un inserimento a sorpresa dell’ultima ora.