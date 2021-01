C’è una Roma che ‘sostiene’ Genova: Totti e Dzeko applaudono Strootman e Quagliarella – FOTO

Kevin Strootman e Fabio Quagliarella. Sono loro i colpi di calciomercato delle genovesi: da una parte il ritorno in Italia dell’olandese, dall’altra la scelta del capitano blucerchiato che ha detto no alla Juventus. Una decisione che ha scatenato gli applausi dei tifosi della Sampdoria, con tanto di striscione dedicato: “I valori che hai dimostrato contano più di ogni risultato. Grazie capitano”. Gli applausi, però, sono arrivati anche da Francesco Totti, che ha commentato il post su Instagram di Quagliarella che riportava lo striscione: “Grande… Capitano”, con vari applausi e segni di approvazione. Da uno che sa cosa vuol dire rifiutare la corte dei un club pronto a vincere tutto per seguire il cuore.

Contemporaneamente, sulla sponda Genoa è sbarcato un ex Roma come Kevin Strootman. Il centrocampista olandese è andato via dalla capitale due anni e mezzo fa lasciando però ricordi importanti e legami forti con i suoi compagni in giallorosso. E ieri ha fatto il suo (ottimo) esordio fermando l’Atalanta e facendo anche un favore a Dzeko e gli altri. Proprio il bosniaco ha scritto a Strootman commentando su Instagram: “Bravo brate“. Insieme a lui anche i messaggi di Juan Jesus (“Bravo amico mio”) e di Radja Nainggolan (“Welcome back bro”).