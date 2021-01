Roma, Fonseca in bilico: per i bookmakers il sostituto sarà Sarri

Panchina traballante quella giallorossa, soprattutto dopo il derby perso malamente contro la Lazio. A spingere verso il cambio di tecnico della Roma sono le agenzie di scommesse che, come riporta agipronewsi, vedrebbero al momento un solo candidato per prendere l’eredità di Fonseca, ossia Maurizio Sarri. L’arrivo del tecnico toscano ex Juventus sarebbe infatti quotato a 2,50, prospettando quindi una grande probabilità che possa sbarcare nella Capitale. Ad alimentare spifferi e voci di mercato c’è anche il contratto del portoghese in scadenza a fine stagione, che potrebbe rinnovarsi qualora la squadra riuscisse a raggiungere la qualificazione in Champions League. Al momento la Roma è in quarta posizione e in linea con le altre big della classifica, contro le quali però non è mai riuscita a vincere. Un trend che potrebbe far aumentare l’ombra di Maurizio Sarri su Paulo Fonseca.