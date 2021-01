Pinto pensa all’estate. Offerta a Otavio che si svincola dal Porto

Tiago Pinto sta lavorando per rinforzare la squadra a gennaio, ma con un occhio anche a giugno, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

In questa ottica nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Otavio Monteiro, trequartista brasiliano classe ’95 del Porto, con il contratto in scadenza a fine stagione.

Contemporaneamente Pinto continua a lavorare per portare in giallorosso il terzino destro Gonzalo Montiel del River Plate. L’offerta romanista, l’unica finora arrivata al club di Buenos Aires, è di circa 7 milioni: i Milionarios ne chiedono invece 12 per il giocatore che ha una clausola da 20 milioni ma anche il contratto in scadenza 30 giugno 2021. Per quanto riguarda l’attaccante per gennaio è sempre un testa a testa tra Stephan El Shaarawy e Bernard.