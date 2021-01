Calciomercato Roma, nuovi contatti con il Dallas FC per Reynolds

Tra Roma e Bryan Reynolds la storia potrebbe non essere finita. Nonostante infatti il vantaggio abbondante della Juventus, che potrebbe finalizzare l’affare in sinergia con il Benevento, secondo calciomercato.it la pista giallorossa non sarebbe ancora da escludere totalmente. Sabato infatti sono stati avviati nuovi contratti tra la Roma e il Dallas FC, con la società americana che ha successivamente provato a capire dall’entourage di Reynolds se ci possa essere la possibilità di riaprire la strada che porterebbe l’esterno nella Capitale. Al momento la Juve rimane in vantaggio, con il Bruges alla finestra e la Roma che monitora da lontano la situazione in attesa eventualmente di potersi inserire di nuovo nell’affare.