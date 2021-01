Roma, Zaniolo positivo al Covid: “Non ho sintomi, tornerò presto ad allenarmi a Trigoria” – FOTO

Nicolò Zaniolo è risultato positivo al Covid. A comunicarlo è stato lo stesso calciatore giallorosso, che ha informato tutti riguardo l’esito del tampone eseguito questa mattina. Al momento Zaniolo è asintomatico e in isolamento. Queste le sue parole sul proprio profilo ufficiale Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa“. Tanti i tifosi e le tifose della Roma che hanno voluto subito far sentire la propria vicinanza al calciatore: “Non te ne va bene una, torna presto leone! Sbrigati a tornare Nico, auguri di pronta guarigione. Passa pure questa e tornerai più forte di prima. Ti aspettiamo, ci manchi da morire“. Insomma, un popolo giallorosso che non lascia mai solo Nicolò Zaniolo, atteso al rientro ad aprile per aiutare la squadra nel finale di stagione e lanciare la volata verso la convocazione europea con l’Italia di Mancini.

NIENTE BOLLA – Nonostante qualche comparsata allo stadio da parte di Zaniolo, la sua positività – la tredicesima totale da inizio stagione – non farà cambiare i programmi dei compagni. In quanto infortunato infatti il talento romanista non faceva parte del gruppo squadra e per questo da Trigoria non ci sarebbe particolare preoccupazione sulle ripercussioni sul resto dei giocatori, che non dovranno entrare in bolla e applicare il protocollo casa-lavoro-casa come già accaduto in passato. Intanto anche la Roma ha voluto mandare un in bocca al lupo al suo giovane talento, pubblicando un messaggio dedicato sui propri account social. @forzaroma Email