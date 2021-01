Fonseca, mal di turnover: la Roma è prima tra le big per minuti giocati dai titolari

Tanta fiducia nei propri uomini cardine, meno nelle riserve. E’ questo quello che si evince sulla Roma dal nuovo studio elaborato dal Cies, che ha fatto un bilancio su quanto i club dei campionati europei si affidano ai propri calciatori dalla panchina. Analizzando la Serie A si vede con chiarezza come i giallorossi di Fonseca sono i primi tra le squadre di vertice per utilizzo dei titolari, sfruttati nel 75,8% dei minuti disponibili. Considerando le big in seconda posizione c’è l’Inter, mentre invece il terzo gradino del podio se lo aggiudica il Milan. Il club romanista è settimo tra tutte le società di Serie A, classifica dominata dal Cagliari di Eusebio Di Francesco, che si affida ai suoi titolari mettendoli in campo nel 78,7% del tempo disponibile.