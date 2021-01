Coppa Italia, Roma-Spezia: arbitra il ligure Ghersini, all’esordio con i giallorossi. Guida al Var

Dopo la batosta nel derby, la Roma ha subito la possibilità di rifarsi. Domani sera i giallorossi saranno impiegati nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro lo Spezia, primo di due confronti con la squadra di Italiani all’Olimpico nello spazio di cinque giorni. Lo scorso anno la squadra di Fonseca è stata eliminata ai quarti dalla Juventus, in questa stagione senza dubbio la Roma dovrà provare a migliorarsi, intanto l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali. Domani sera alle 21.15, allo Stadio Olimpico arbitrerà Ghersini: a completare la squadra gli assistenti Prenna e Lombardi, il IV Uomo Pasqua, il Var Guida e l’Avar Di Vuolo.

Davide Ghersini è un arbitro nato a Genova, in Liguria (stessa regione di provenienza dello Spezia), nel 1985 con poca esperienza in Serie A: appena 13 partite, l’ultima a novembre ovvero Fiorentina-Benevento 0-1. Per lui una lunga carriera in Serie B, con ben 12 incroci all’attivo con lo Spezia (l’ultimo, e unico in massima serie, alla seconda giornata: 1-4 col Sassuolo). Il bilancio con Ghersini è negativo per i bianconeri: 3 vittorie, 3 pareggi e ben 6 sconfitte. Ben diversa la storia con Guida, che la Roma ritrova al Var dopo il match con la Sampdoria e, soprattutto, con il Sassuolo.