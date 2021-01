Lazzari: “Siamo stati più cattivi della Roma, sul primo gol ci ho creduto fino alla fine”

L’esterno della Lazio Manuel Lazzari ha parlato all’emittente ufficiale biancoceleste per commentare il derby contro la Roma disputato venerdì sera. Queste le sue parole sulla gara: “Sicuramente è stato il miglior Lazzari visto in maglia biancoceleste, non solo io ma tutta la squadra ha disputato un derby magnifico. Vittoria netta, abbiamo giocato con grande intensità dal primo all’ultimo minuto. Siamo davvero contenti. Abbiamo approcciato bene, eravamo cattivi su tutti i palloni e dal campo a un certo punto c’era la consapevolezza che potevamo farcela, dopo 10-15 minuti c’era già la sensazione di superiorità. Sapevamo che era una partita cruciale non solo perché era il derby ma perché poteva farci risalire in classifica. Ci siamo detti che se avessimo giocato da Lazio potevamo fare male a chiunque e questo derby lo ha dimostrato. Non molliamo niente“.

Sui gol

Noi esterni di centrocampo quando vediamo che l’attaccante o Milinkovic ricevono palla sappiamo che è il momento di partire, lo facciamo in automatico. Quando ho visto che Spinazzola aveva sbagliato e la palla era arrivata a Immobile sono partito e ci ho creduto fino alla fine. La palla poi è tornata a Ciro e lui da lì non sbaglia. Ho visto che arrivava a 200 all’ora e mi sono spostato sennò tirava giù anche me. Sul secondo gol Milinkovic mi ha messo una bella palla in profondità, poi io sono stato bravo a mettermi davanti a Ibanez con il corpo. Lui mi ha toccato e io pensavo che l’arbitro fischiasse il rigore, poi mi sono alzato subito e l’ho messa dietro a Luis Alberto che ha fatto gol.