Dybala e Lukaku pronti per l’Empoli. Zapata: “No alla Roma per scelta dell’Atalanta”

Torino, Zapata: “Non sono andato alla Roma per scelta dell’Atalanta”. Mourinho, tra aspettative e il dubbio rinnovo

Quella del nuovo attaccante è stata la telenovela per eccellenza di quest'estate romanista. Prima di questo finale scintillante e insperato, segnato dal colpo Lukaku, era stato un altro il nome che più di tutti, fino a pochi giorni prima, sembrava vicinissimo a vestire la maglia della Roma. Si tratta di Duvan Zapata, che nel corso della conferenza stampa di presentazione con il Torino ha parlato della trattativa sfumata con i giallorossi: "Non sono andato a Roma per scelta dell'Atalanta. Poi negli ultimi giorni è arrivato il Toro, mi ha fatto piacere e per questo motivo sono qua". Calciomercato, quello appena concluso, che ha visto invece partire per l'Arabia uno dei capisaldi della Roma di questi ultimi anni: Roger Ibañez. Secondo quanto dichiarato dal suo agente ai microfoni di CalcioNapoli24Live, sul centrale brasiliano c'è stato l'interesse anche dei partenopei allenati da Garcia: “Piaceva al Napoli ma la Roma non voleva venderlo in Italia”. Un altro dei giocatori chiave che in questi mesi ha lasciato la capitale, e certamente non tra poche polemiche, è stato Nicolò Zaniolo. Ieri l'attaccante italiano, attualmente in prestito all'Aston Villa dal Galatasaray, ha parlato in zona mista dopo la vittoria dell'Italia contro l'Ucraina: "Tante volte sono etichettato da voi come una persona che non porta rispetto, una persona fuori dalle righe, ma non è così assolutamente. Io mi metto a massima disposizione per la squadra, per tutte le squadre per cui ho giocato". Se il club di Birmingham dovesse decidere di riscattarlo, alla Roma andrebbe una percentuale sull'intera rivendita del giocatore. In quest'ottica, sul mercato resta da monitorare anche la situazione legata a Claudio Cassano, ex talento della Primavera giallorossa ceduto a titolo definitivo quest'estate al Cittadella. Dopo le sue ottime prestazioni in queste prime partite in Serie B, secondo quanto riportato da Calciomercato.com il Sassuolo e l'Atalanta avrebbero iniziato a sondare il terreno per un ipotetico acquisto del calciatore, sul quale i capitolini detengono il 20% sulla futura rivendita. Futuro invece, quello di Mourinho, tutto meno che definito. Il Rinnovo di contratto per il momento non è stato ancora minimante discusso con la società, e lo stesso Special One resta in attesa. La priorità ora è quella di ripartire in campionato anche grazie ai nuovi acquisti, Lukaku su tutti, per il quale è stato accontentato. Ma il portoghese, per restare a Roma, aspetta garanzie maggiori sia in ottica rinnovi (vedi Dybala) sia in ambito societario, dove il tecnico di Setubal auspica da tempo l'arrivo di un dirigente importante che possa dargli man forte nelle battaglie che ha intrapreso da quando è nella capitale.