Roma, a Trigoria rientrano Rui e Kristensen. Personalizzato per El Shaarawy e Zalewski

Archiviata la pausa, la Roma è tornata questa mattina ad allenarsi nel suo quartier generale. A Trigoria si sono rivisti Rui Patricio e Kristensen, tornati dopo gli impegni con Portogallo e Danimarca. Il resto dei nazionali torneranno nelle prossime ore, ad eccezione di Paredes per il quale bisognerà attendere fino a domani, e si metteranno subito a disposizione di Mourinho. Presenti ovviamente anche Azmoun, Belotti, Svilar e Boer tra i pochi giocatori rimasti nella Capitale in queste due settimane di stop. Allenamento personalizzato invece per Stephan El Shaarawy e Nicola Zalewski che non sono ancora al meglio. Il polacco però già da domani tornerà a lavorare con il resto del gruppo. Presente a Trigoria anche Paulo Dybala. Le sue condizioni sono ancora un rebus ma le probabilità di vederlo in campo contro l'Empoli crescono di giorno in giorno. L'argentino si è mostrato sereno e sorridente in uno scatto pubblicato sui social da Ricardo Solbes, attaccante classe 2006 arrivato alla Roma in estate. Tra 4 giorni i giallorossi sfideranno l'Empoli di fronte al proprio pubblico in un match già fondamentale visto il pessimo inizio di stagione (appena un punto in 3 partite).