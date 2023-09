Verdone: “La Roma dipende troppo da Lukaku e Dybala. Sono perplesso”

Carlo Verdone è tornato a parlare della sua amata Roma. Lo ha fatto a margine della presentazione della seconda stagione di "Vita da Carlo": "La Roma? Da romanista sono perplesso, dipende troppo da Lukaku e Dybala, ma se si infortuna Dybala non se ne esce”. Queste le prime parole di Verdone (riportate da LaPresse) che poi ha proseguito rispondendo a chi gli chiedeva se gli sarebbe piaciuto essere l'allenatore della Roma: "Assolutamente no. Il calcio mi piace, ma sono un po’ demotivato. Le bandiere come Totti e Del Piero non ci sono più. I calciatori dopo un breve periodo lasciano le squadre e cambiano maglia. Poi se ne vanno tutti in Arabia. È un calcio disgregato, tutto passa. La partita dell’Italia di ieri mi ha ridato un po’ di carica”.