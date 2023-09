Mercato, Sassuolo e Atalanta su Cassano: la Roma ha il 20% sulla rivendita

L'ex talento della Primavera giallorossa si è trasferito in estate al Cittadella e si è messo in vetrina dopo un ottimo inizio in Serie B

Redazione

Il calciomercato è finito da due settimane, ma i sondaggi e gli interessamenti delle squadre verso alcuni giocatori non si fermano mai. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il Sassuolo e l'Atalanta hanno iniziato a muoversi per Claudio Cassano. L'ex talento della Primavera giallorossa si è trasferito in estate al Cittadella. Si è già messo in vetrina dopo un ottimo inizio in Serie B. La Roma resta alla finestra poiché detiene il 20% sulla futura rivendita. Al momento il club veneto non ha nessuna intenzione di cederlo e vuole farlo crescere ancora.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.