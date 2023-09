Roma, Enel diventa Official Energy Partner del club

Le persone, i clienti e gli stakeholder di Enel, vivranno da vicino le emozioni di una partita di calcio grazie ai pacchetti personalizzati messi a disposizione dalla Roma

Redazione

In attesa del main sponsor la Roma annuncia una nuova partnership. Enel diventa Official Energy Partner del club e sarà presente allo Stadio Olimpico di Roma con il logo che comparirà sui LED a bordo campo, sui maxischermi e sui backdrop utilizzati per le interviste pre e post-partita durante i match casalinghi di Serie A e Coppa Italia dei giallorossi. Questo il comunicato della società: "L’AS Roma è lieta di annunciare la nuova partnership con Enel, che diventa Official Energy Partner del Club Tutta l’energia di Enel al fianco dell’AS Roma: il Gruppo diventa Official Energy Partner del club giallorosso per accompagnarlo nel percorso di sostenibilità grazie a servizi e soluzioni integrati per l’elettrificazione dei consumi e l’utilizzo di energia rinnovabile. Le persone, i clienti e gli stakeholder di Enel, insieme alle proprie famiglie, vivranno da vicino tutto lo spettacolo e le emozioni di una partita di calcio grazie ai pacchetti personalizzati messi a disposizione dall’AS Roma".

"Siamo estremamente orgogliosi di accogliere Enel nella famiglia dei nostri partner. Presente in ogni angolo del mondo, Enel è rinomata come punto di riferimento nel settore della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica, e nel mercato delle rinnovabili", ha dichiarato Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer dell'AS Roma. "Oggi iniziamo una collaborazione che celebra due iconici brand italiani, per forgiare un futuro che affonda le sue radici nell'innovazione e nella sostenibilità". "Siamo molto soddisfatti di annunciare questa importante partnership con l’AS Roma che ha come obiettivo quello di portare la sostenibilità del mondo del calcio e di avvicinare sempre più persone al settore dell’energia” ha dichiarato Roberto Deambrogio, Head of Communications di Enel. “Con questo accordo al fianco di una delle più importanti squadre del campionato di Serie A faremo scoprire al club e ai suoi tifosi il mondo di soluzioni e prodotti di Enel, che consentono un utilizzo più consapevole, semplice ed efficiente dell’energia".

