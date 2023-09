Torino, Zapata: “Non sono andato alla Roma per scelta dell’Atalanta”

Calciomercato as roma: tutte le notizie

Le parole dell'attaccante colombiano: "I granata sono stati l'unica squadra fortemente interessata a me"

Redazione

Duvan Zapata è stato presentato in conferenza stampa come nuovo attaccante del Torino. Il colombiano, tra i tanti argomenti affrontati, si è soffermato anche sulla trattativa che lo avrebbe potuto portare alla Roma in estate. Queste le sue parole:

Perché ha scelto il Toro? "Perché mi hanno fatto sentire importante, a Bergamo forse non lo ero più. Ho accettato subito la proposta. Ed è stata l'unica squadra fortemente interessata a me".

Com'è nato l'interesse del Toro? "Non sono andato a Roma per scelta della società. Poi negli ultimi giorni è arrivato il Toro, mi ha fatto piacere e per questo motivo sono qua"

