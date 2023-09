Roma-Empoli, arbitra Sacchi. Al Var ci sarà Mazzoleni

La Roma domenica alle ore 20.45 tornerà in campo per sfidare l'Empoli all'Olimpico. I giallorossi sono ancora a caccia del primo successo in campionato dopo le due sconfitte con Verona e Milan e il pareggio all'esordio con la Salernitana. L'arbitro del match sarà Sacchi. Due i precedenti con la Roma: lo stop con la Sampdoria nel 2021 (2-0) e i tre punti conquistati con l'Hellas la passata stagione in trasferta (1-3). Il fischietto di Macerata è finito nell'occhio del ciclone l'anno scorso dopo un grave errore in Monza-Inter. Al Var è stato designato Mazzoleni. Gli assistenti saranno Tolfo e Massara.