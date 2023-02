Dybala ancora out: Mourinho spera nella rifinitura. Roma-Salisburgo: arbitra Vincic

La Roma si prepara alla sfida con il Salisburgo di giovedì in Europa League , dove servirà una rimonta in pieno stile Mourinho . Confortata magari anche dai numeri ottimi nella differenza reti , tra le migliori in Europa dietro solo ai top club che sta dominando il loro campionati. Merito sicuramente anche di Chris Smalling , che però - come confermato dal Giudice Sportivo - contro la Cremonese sarà squalificato. Lo Special One dovrà fare però i conti con qualche assenza pesante: ci sarà sì Pellegrini, ma per Paulo Dybala i dubbi ci sono ancora. L'argentino si è allenato oggi a parte , domani ci sarà il provino decisivo per capire se potrà essere della partita . Verso il forfait invece Tammy Abraham, che deve indossare una maschera in carbonio dopo l'intervento di sutura necessario dopo il colpo subito al volto domenica col Verona.

La testa, intanto, è ben salda verso il campo e la sfida con il Salisburgo. Ad arbitrare il march sarà Slavko Vincic, sloveno che ha diretto anche la finale di Europa League dello scorso anno: è il primo incrocio con la Roma. Intanto sul fronte societario i Friedkin sono al lavoro per aumentare l'appetibilità del brand giallorosso, per attirare così anche nuovi sponsor e soprattutto accordi più vantaggiosi rispetto anche a quello firmato con Adidas.Capitolo stadio. Oggi riunione per analizzare le criticità per la realizzazione dell'opera urbanistica. Così ha parlato l'ad della Roma Pietro Berardi: "C’è la massima collaborazione con l’Assessore Veloccia e tutto il suo staff. Per cui siamo pronti a rispondere a ogni domanda in maniera costruttiva e collaborativa per fare questo progetto che è importante per tutta la città di Roma. Da parte nostra c’è il massimo impegno a fare le cose al meglio possibile insieme alla vostra collaborazione”. Infine la conferenza stampa di presentazione di Luca Pellegrini alla Lazio:"Derby? È importante ma vale tre punti. Ci saranno delle emozioni che penso ormai di saper gestire. La Roma è parte del mio passato, come la Juventus, il Cagliari e il Genoa. Sarà una partita da ex come tutte le altre”.