Giudice Sportivo, Smalling salta la Cremonese. Ammenda di 5 mila euro alla Roma

Il centrale inglese non scenderà in campo nella prossima giornata di campionato. Multa invece per la società e terza sanzione per Mourinho

La Lega Serie A, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. Confermata la squalifica di Chris Smalling che salterà dunque la prossima sfida contro la Cremonese. Da sottolineare anche un'ammenda di 5 mila euro per la Roma per "aver nel corso del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un'altra tifoseria". Terza sanzione invece per Josè Mourinho che ha rimediato il cartellino giallo per aver protestato eccessivamente dopo una decisione arbitrale nel corso del match con il Verona.