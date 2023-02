Dall’Inghilterra: la Roma monitora De Zerbi per il post Mourinho

Sull'ex Sassuolo anche Tottenham, Juventus, Inter e Milan. I giallorossi lo seguono in caso di separazione in estate con lo Special One

In Inghilterra rimbalzano voci di un possibile addio di Josè Mourinho in estate con direzione Chelsea e come riportato dal quotidiano The Telegraph, i giallorossi avrebbero già individuato uno dei possibili sostituti. Si tratta di Roberto De Zerbi, ex allenatore di Sassuolo e Shakhtar che in questa stagione sta stupendo tutti alla guida del Brighton. Sul 43enne bresciano però ci sarebbe anche il Tottenham in caso di addio di Antonio Conte, ma anche Juventus, Inter e Milan. De Zerbi ha firmato lo scorso settembre un contratto quinquennale con i Seagulls con al suo interno una clausola rescissoria di circa 15 milioni di euro.