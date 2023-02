Mourinho alza il muro. La squadra è con lui ma l’addio non è tabù

Fare l’esegesi delle parole di Mourinho è sempre scivoloso. La questione dei fischi ha una doppia lettura, tra chi ritiene che sia una mossa per infuocare l’Olimpico in vista di giovedì e altri che lo vedono come un tentativo, rischioso, di alzare la tensione e allo stesso tempo cementare il gruppo. Tesi avallata dall’assemblea pubblica al fischio finale della gara col Verona in mezzo al campo e in favore di telecamera. Della serie: siamo noi, la famigerata famiglia, contro tutti. Forse a José avrebbero dovuto spiegare che la minor partecipazione del pubblico e i fischi che ha ascoltato (in uno stadio che ha fatto registrare il 23° tutto esaurito consecutivo) riguardavano per lo più dinamiche di curva e che le proteste o quantomeno il disappunto che l’Olimpico riserva a squadre che non rubano l’occhio a livello estetico, normalmente sono ben diverse. Ma la questione principale, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, è un’altra. Ben più profonda.