Roma, differenza reti da top club: in Europa solo le capoliste fanno meglio

Una difesa da scudetto. I numeri della Roma di Mourinho relativi a gol incassati e occasioni concesse è sui livelli delle big d'Europa. Osservando le statistiche, infatti, la squadra giallorossa è all'ottavo posto per la differenza reti (+11). E le prime sette posizioni sono occupate dalle capoliste dei 5 maggiori campionati europei (Arsenal, Barcellona, Napoli, Bayern Monaco e Psg) oltre a Real Madrid e Manchester City che sono al 2° posto. Eloquente anche il dato sulle occasioni concesse in questo 2023, nessuno in Italia ha fatto registrare 5 clean sheet con una media di 2 tiri concessi nello specchio a partita. Il contraltare è l'attacco dove la Roma mantiene il poco invidiabile record in serie A di occasioni create e non sfruttate.