Roma-Salisburgo, domani alle 19.30 la conferenza stampa di Mourinho e Mancini

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma in Europa League. Giovedì alle 20:45 all'Olimpico arriverà il Salisburgo e i giallorossi saranno costretti a ribaltare l'1-0 dell'andata firmato da Capaldo. Domani invece è in programma la conferenza di vigilia di Mourinho. Lo Special One, insieme a Gianluca Mancini, alle 19.30 risponderà alle domande dei giornalisti presenti presso la sala stampa del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.