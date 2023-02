Lazio, Pellegrini: “La Roma è il passato. Il derby è una partita da ex come le altre”

Luca Pellegrini, neo acquisto della Lazio e prodotto delle giovanili della Roma, si è presentato in conferenza stampa. Tra i tanti temi affrontati, non poteva che esserci il derby della Capitale: "È importante ma vale tre punti. Ci saranno delle emozioni che penso ormai di saper gestire. La Roma è parte del mio passato, come la Juventus, il Cagliari e il Genoa. Sarà una partita da ex come tutte le altre”. Queste le parole del nuovo terzino sinistro biancoceleste sulla stracittadina in programma il prossimo 19 marzo.