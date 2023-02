Roma-Salisburgo, le probabili formazioni di Mourinho e Jaissle

La Roma, giovedì ore 21, scende in campo all'Olimpico contro il Salisburgo per la gara di ritorno dei play off di Europa League. Dopo il successo in campionato con il Verona (1-0), Mourinho deve pensare agli undici da schierare per la rimonta europea. Pellegrini torna sulla trequarti dopo il riposo precauzionale in campionato. Al fianco del capitano ci dovrebbe essere Dybala. Davanti, senza Abraham, spazio a Belotti.