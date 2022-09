Dybala a rischio per l’Inter. Ufficiale la tournée in Giappone. Roma vigile su Dalot

Stallo per Solbakken. La Roma Femminile conquista una storica qualificazione in Champions League

Desolante il dato personale: 0 gol, 0 assist e 3 ammonizioni. I l club giallorosso decollerà alla volta dell'Asia il 22 novembre , dove atterrerà il giorno dopo, per affrontare il Nagoya Grampus al Toyota Stadium il 25 novembre. Tre giorni dopo, quindiil 28 novembre la squadra sarà impegnata con lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium prima di tornare il giorno dopo nella capitale. Grande soddisfazione per la Roma femminile che ha battuto lo Sparta Praga si è qualificata alla Champions League .

Si è svolta presso la sede di Radio Vaticana la conferenza stampa di presentazione della terza edizione della Partita della Pace . Il match è in programma il 14 novembre, allo stadio Olimpico di Roma. A rappresentare la Roma erano presenti Marash Kumbulla e e il direttore del dipartimento sostenibilità e pubbliche relazione Francesco Pastorella . Le parole del difensore: "Noi calciatori non possiamo fermare la guerra ma con questo evento possiamo portare più gente possibile a rendersi conto di questo problema".

Il futuro di Ola Solbakken sembra sempre più orientato verso l'Italia. Il norvegese è conteso da Roma e Napoli, entrambe in contatto con l'entourage. Nessuno dei due club però sembra al momento aver sferrato la stoccata decisiva. Diogo Dalot è stato e torna ad essere uno dei nomi più caldi in ottica Roma. Dall'Inghilterra, e da quanto riporta Manchestereveningnews.co.uk, arrivano nuove conferme sull'interesse del club di Mourinho per l'esterno portoghese.