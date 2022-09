Roma vigile su Dalot: il portoghese del Manchester United è in scadenza

Diogo Dalot è stato e torna ad essere uno dei nomi più caldi in ottica Roma. Dall'Inghilterra, e da quanto riporta Manchestereveningnews.co.uk, arrivano nuove conferme sull'interesse del club di Mourinho per l'esterno portoghese. Il suo contratto è in scadenza, il 30 giugno del 2023, ma presenta l'opzione di rinnovo di un anno a discrezione del Manchester United. Il classe 1999 ultimamente ha catturato l'interesse di diverse società: Barcellona e Atletico Madrid in Spagna, oltre a Juventus e Milan in Italia. Continua dunque il lavoro di Pinto in vista di gennaio, che sta monitorando la sua situazione. L’ex rossonero ha messo a segno già due reti tra Premier League ed Europa League in 8 presenze.