Dybala risparmiato: Mourinho lo valuta per l’Inter

Mai i tifosi giallorossi erano stati così interessati a una partita amichevole dell’ Argentina , scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Dal New Jersey è arrivato il risultato (3-0 contro la Giamaica, doppietta di Messi e gol di Alvarez) ma non era quello il centro di interesse. L’attenzione era su Paulo Dybala : giocherà da titolare, da riserva oppure riposerà? Risposta: è rimasto in tribuna e da lì ha assistito alla vittoria dei compagni.

Dybala ha saltato Roma-Atalanta , fermandosi nel riscaldamento per un problema al flessore sinistro. L’Argentina lo ha comunque convocato e trattenuto, dopo le visite mediche. Né contro l’Honduras né contro la Giamaica, però, è sceso in campo.

Mourinho è di sicuro contento che Dybala non abbia corso il rischio di un infortunio più serio. Lo è meno del doppio viaggio intercontinentale, visto che poi il giocatore non è stato impiegato. La decisione finale se dargli una maglia da titolare oppure farlo partire in panchina e poi, semmai, farlo entrare in campo sarà presa nelle prossime ore, quando anche lo staff medico giallorosso avrà valutato l’attaccante.