Partita per la Pace, Kumbulla: “Vogliamo informare le persone sulla guerra”

Le parole del difensore giallorosso: "Io nel mio piccolo insieme ai miei compagni della Roma vogliamo informare le persone sulla guerra"

Daniele Aloisi

Si è svolta presso la sede di Radio Vaticana la conferenza stampa di presentazione della terza edizione della Partita della Pace. Il match è in programma il 14 novembre, allo stadio Olimpico di Roma. Parteciperanno le più grandi stelle del calcio mondiale e sarà l’occasione per dare un messaggio di pace e per ricordare Diego Armando Maradona. A rappresentare la Roma erano presenti Marash Kumbulla e e il direttore del dipartimento sostenibilità e pubbliche relazione Francesco Pastorella.

Ci sarà anche un All Star Game e un grande spettacolo musicale poco prima del ricordo di Diego. I due capitani saranno Ronaldinho (Resto del Mondo) Immobile (Italia). Ci saranno altri campioni del mondo del calcio: Claudio Caniggia, Ciro Ferrara e Hristo Stoichkov. Maggiori dettagli sull’evento verranno annunciati nelle prossime settimane. La partita verrà trasmessa in diretta su Rai e da lunedì i biglietti saranno in vendita su Ticketone. Il costo varia dai 10 ai 20 euro e ci saranno degli sconti per i bambini. Durante l'evento sono stati mostrati anche due video di Mourinho e Dybala che invitano le persone a comprare i biglietti per la Partita della Pace.

Di seguito le parole di Kumbulla in conferenza: "Volevo ringraziare tutti per l’opportunità. In questo tavolo non ci sono avversari. C’è solo la squadra della pace e dobbiamo fare il tifo per quella squadra lì. Noi calciatori non possiamo fermare la guerra ma con questo evento possiamo portare più gente possibile a rendersi conto di questo problema e portare più gente ad essere consapevole e informata. Io nel mio piccolo insieme ai miei compagni della Roma vogliamo fare questo tutti i giorni e aiutare il Santo Padre".

Queste invece le parole di Fancesco Pastorella, direttore del dipartimento Sustainability & Community Relations della Roma: "Siamo onorati di essere a questo tavolo e promuovere un evento così importante come la Partita per la Pace. Noi come Roma siamo stati sempre vicino a queste popolazioni che purtroppo stanno subendo le conseguenze della guerra che colpiscono sempre le persone più fragili e più deboli. Siamo stati vicini al popolo afghano ed ai rifiugiati dell'Ucraina. Ringraziamo il Santo Padre che ci ha dato la possibilità di contribuire a quest'evento perché siamo convinti che il calcio possa fare la sua parte con un messaggio di pace".