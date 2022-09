Mourinho in ansia per Dybala

José Mourinho spera. La Roma e i suoi tifosi anche, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Perché a poco più di 48 ore dalla sfida con l’Inter in programma sabato alle 18 a San Siro, a Trigoria attendono con ansia di conoscere le condizioni di Paulo Dybala per capire se la Joya sarà in grado di scendere in campo dal 1′.