Mercato, il futuro di Solbakken in bilico tra Roma e Napoli

Il futuro di Ola Solbakken sembra sempre più orientato verso l'Italia. Come riportato da Calciomercato.com, il norvegese è conteso da Roma e Napoli, entrambe in contatto con l'entourage. Nessuno dei due club però sembra al momento aver sferrato la stoccata decisiva per portare alla corte di Mourinho o Spalletti l'esterno classe '98. Il contratto di Solbakken scadrà il prossimo dicembre ma la decisone definitiva sul suo futuro non è ancora stata presa.