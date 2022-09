Roma, Zaniolo è carico contro il doppio tabù: l’Inter e il gol in campionato

Contro i nerazzurri ha beccato solo 3 ammonizioni e non ha mai vinto, e la rete in A manca dal 23 gennaio. Ma Nicolò ora sembra diverso, e vuole risponde coi fatti per l'esclusione in Nazionale

Francesco Balzani

Rimpianto sì, ma solo a distanza. Nicolò Zaniolo e l’Inter è ormai una storia passata, una love story lontana nel tempo come le storielle estive di molti di noi. Eppure quando si sono incontrati il numero 22 non ha mai fatto molto per alimentare rancori. Nei 5 precedenti in cui Zaniolo ha affrontato i nerazzurri, infatti, si contano 3 pareggi e 2 sconfitte. Desolante il dato personale: 0 gol, 0 assist e 3 ammonizioni. Le gare peggiori (non solo di Nicolò sia chiaro) sono arrivate lo scorso anno nella doppia sconfitta all’Olimpico in campionato (0-3) e nel 2-0 di San Siro in coppa Italia. Contro nessun altro club Zaniolo ha una media così bassa a livello di risultati di squadra e individuali. E’ tempo di cambiare, anche perché ora c’è un Nicolò diverso. Che ha messo alle spalle gli infortuni terribili e che ha voglia di tornare al gol in campionato che manca addirittura dal 23 gennaio scorso ad Empoli. Più di 8 mesi, quasi una gravidanza.

Nazionale e rinnovo, Zaniolo ora fa sul serio

Per arrivare al top nella sfida all’Inter si è allenato anche nei giorni di riposo e senza alimentare polemiche per la stravagante scelta di Mancini di tenerlo ai margini di una Nazionale che ha visto tra i convocati anche Manolo Gabbiadini e Alessandro Zanoli.Da qui alla sosta di novembre il numero 22 ha l’obiettivo di tornare decisivo anche in zona gol dopo le buone prestazioni di questo inizio campionato. Poi ci sarà tempo per pensare alla Nazionale (senza Mondiale) e a un rinnovo di cui si parla ormai da mesi. Le richieste sono note, la voglia di Roma ora è tornata. Così come sale quella dei tifosi di vederlo finalmente nel tridente delle meraviglie con Dybala e Abraham. Forse, e sottolineiamo forse, è la volta giusta. Proprio a casa della sua ex.