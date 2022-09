Diretta LIVE Roma Femminile-Sparta Praga 2-1: gol di Andressa

La squadra di Spugna in cerca del passaggio del turno per accedere alla fase a gironi della Women's Champions League

La Roma Femminile scende in campo per affrontare lo Sparta Praga nella sfida di ritorno del preliminare di Women's Champions League. La squadra di Spugna cercherà di passare il turno dopo il favorevole risultato dell'andata (2-1 in trasferta in favore delle giallorosse) per accedere alla fase a gironi della competizione. In tribuna presente anche il general manager della Roma, Tiago Pinto, e il ct dell'Italia Femminile Milena Bertolini.