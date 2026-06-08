1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Ferguson, addio alla Roma. Stadio, coinvolti i tifosi

A Trigoria si aspetta con ansia l'arrivo di Tony D'Amico: l'accordo con il ds è chiuso ma c'è ancora da risolvere qualcosa con l'Atalanta. In settimana è previsto l'annuncio. Nel frattempo alcuni giallorossi si godono le vacanze concesse da Gasperini. Come sempre inseparabili Mancini e Pellegrini, insieme alle mogli a Ibiza, adrenalina pura per Hermoso che si è gustato il Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo. Continua, invece, la preparazione dei 5 calciatori della Roma che saranno impegnati al Mondiale, mentre Wesley cerca di vedere la luce dopo il sogno infranto. Saluta, definitivamente, la Roma Evan Ferguson. L'irlandese ha pubblicato sui social un messaggio d'addio ai tifosi giallorossi: "Nessuno vuole vedere il proprio percorso interrompersi anzitempo, ma gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a tutti, a Roma e ai tifosi per il sostegno negli ultimi mesi". Il calciatore adesso tonerà al Brigthon dopo un anno di prestito.

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma.info tra le tue fonti Google

Novità importanti sul fronte stadio dove si registra l'intenzione di ricevere opinioni da parte dei tifosi in prima persona . Abbonati e non solo riceveranno una mail con un sondaggio molto specifico grazie al quale potranno esprimere le loro aspettative o esigenze su diversi aspetti legati al nuovo stadio di Pietralata. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha aggiornato sulle tempistiche attuali: "Siamo in una fase decisiva. Rispetteremo la deadline europea per poter concorrere a ospitare gli Europei".

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4