Chiusa la stagione che per la Roma si è rivelata trionfale visto il ritorno in Champions League, dopo il brunch a Trigoria c'è stato il rompete le righe che ha permesso ai giocatori di concentrarsi sulle vacanze in attesa del raduno del 13 luglio. Almeno così è per quelli che non sono impegnati con le nazionali tra amichevoli e Mondiali. Con Baldini che ha puntato sui giovani e con il solo Pisilli a rappresentare la Roma, gli altri tre azzurri giallorossi si sono dedicati alle ferie. Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini in questi giorni sono insieme a Ibiza con le rispettive mogli. I due senatori romanisti si godono un po' di relax in attesa anche di novità sui loro rinnovi, con le trattative arrivate a punti diversi ma comunque verso l'esito positivo. Con l'arrivo ufficiale di D'Amico la sensazione è che nel giro di pochi giorni entrambi possano essere annunciati. Non è con loro Bryan Cristante, il terzo elemento del trio inseparabile, della 'banda 3 posto' come l'ha chiamata Pellegrini che a Roma ha cementato la sua profonda amicizia. Il centrocampista è in questi giorni in Toscana. Si sta spostando anche Mario Hermoso, che con la sua dolce metà è tornato in Spagna a Marbella e ieri invece ne ha approfittato per volare a Montecarlo e seguire il Gran Premio di Formula 1.