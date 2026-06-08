Il sindaco Roberto Gualtieri ha rilasciato un'intervista al programma "AdnTalks" dell'agenzia AdnKronos nella quale ha parlato di molti temi tra cui anche quello del nuovo stadio della Roma. Queste le sue parole:

Sullo stadio. "Il progetto è in una fase decisiva. È stata approvata la convenzione tra tutti gli enti coinvolti che consente quindi di gestire tutta la fase che porterà dall’autorizzazione fino poi alla realizzazione dello stadio. Il commissario ha firmato l’ordinanza per avviare finalmente la conferenza dei servizi decisoria e quindi a breve partirà il processo di autorizzazione che consentirà sia di rispettare i tempi della deadline europea che vuole concluso questo procedimento entro una certa data per poter concorrere a ospitare gli Europei in questi stadi, sia poi di poter avere l’apertura del cantiere tra un anno e quindi la realizzazione dello stadio. Sarà uno stadio bellissimo, uno dei più belli al mondo, ma soprattutto che non sarà solo uno stadio, sarà anche una riqualificazione di un quadrante con tantissimo verde, dei parchi giganteschi, uno dei due parchi sarà più grande di villa Celimontana. Quindi verrà veramente riqualificata una zona della città e realizzato un impianto modernissimo".

Sulla sua fede calcistica. "Io sono un tifoso della Roma, ma naturalmente come sindaco seguo anche con interesse e rispetto le vicende sportive anche dell’altra grande squadra della capitale. Una cosa è essere tifoso della Roma, un’altra essere rispettoso e anche dal punto di vista istituzionale, garantire il massimo, lo stesso livello di supporto e di attenzione a tutte le iniziative sociali e sportive che fa la Lazio oltre all’idea di realizzare uno stadio. L’unica cosa di cui non si occupa il sindaco è il calciomercato, in quello sono un cittadino come gli altri e mi interesso soprattutto di quello della mia squadra".