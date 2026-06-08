Il progetto dello stadio di Pietralata prosegue spedito nelle sedi istituzionali con l’obiettivo di ultimare l’iter entro la fine dell’anno. Intanto la Roma sta per avviare una massiccia indagine per raccogliere abitudini e preferenze dei tifosi. Un sondaggio su larga scala - tramite l’advisor CAA ICON – che verrà inviato non solo agli abbonati (circa 40 mila) ma anche a tutti coloro che hanno acquistato un biglietto negli ultimi tre anni e a gran parte di quelli che hanno manifestato interesse a ricevere comunicazioni del club. Considerati i continui sold out si tratta di un numero ingente. Le domande spaziano su diversi argomenti riguardando le modalità di accesso, l’ordine dei settori e altre preferenze particolari su servizi, costi e disponibilità. Verranno mostrate anche immagini, puramente indicative, dell’impianto. L’intenzione dei Friedkin è quella di avere una ulteriore fase di ascolto e confronto con la propria fan base, che si è resa necessaria dopo la consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo Stadio e l’approvazione da parte dell’Assemblea capitolina avvenuta nei mesi scorsi che di fatto ha generato molto ottimismo sui tempi brevi riguardo la costruzione dell’impianto di Pietralata.

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Lo scopo, secondo il club, è quello di realizzare un impianto sempre più aderente alle aspettative e alle esigenze del pubblico giallorosso. I tifosi riceveranno così nelle prossime ore un’email con quesiti differenti in base al settore di appartenenza allo Stadio Olimpico o alle recenti propensioni all’acquisto di biglietti per le singole partite. La survey non avrà alcuno scopo di vendita in questa fase e durerà tra i 10 e i 20 minuti a seconda delle risposte fornite, che rimarranno anonime e confidenziali. I destinatari del sondaggio potranno anche manifestare l’eventuale interesse a partecipare a dei focus group che si terranno a giugno 2026 per approfondire alcuni degli aspetti principali trattati nella survey. È importante considerare che la disposizione e le proporzioni dei settori mostrate nella mappa del nuovo stadio contenuta nel sondaggio, sono puramente indicative e non devono essere considerate come progetti architettonici definitivi.