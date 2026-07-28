Il calciomercato della Roma si è finalmente sbloccato. "Siamo un motore diesel", aveva detto Gasperini che ora dopo il primo colpo si aspetta un altro sprint. Magari prima di venerdì, giorno della partenza per il Galles, luogo della seconda parte del ritiro. Il nome in cima alla lista è quello di Antonio Nusa. Nei giorni scorsi D'Amico ha avviato i contatti con l'agente mentre ieri è andato in scena un vertice di mercato tra il ds e Ryan Friedkin. Il norvegese piace e questa non è una novità. L'ostacolo è il prezzo del cartellino da circa 60 milioni di euro e il Lipsia non ha intenzione di concedere sconti come fatto con il Real Madrid per Diomande. La Roma ci proverà ma vuole evitare altre telenovele. La dead line fissata per il momento è quella del fine settimana, i giallorossi non andranno oltre per Nusa. E D'Amico anche per questo è già concentrato su altri profili.

Da Bahoya a Endrick: i nomi per l'attacco

Da Lang a Schade: i profili scartati

Gasperini vuole due esterni d'attacco. Il ds a fari spenti - come successo con Castro - è al lavoro anche su altri profili oltre a Nusa. Piacedell'Eintracht Francoforte, classe 2005 che viene valutato 25/30 milioni di euro. Sul taccuino c'è anche Endrick, ma il Real Madrid deve aprire al prestito. Serve anche un aiuto da parte di. In orbita c'è sempre Diego Moreira a patto che lo Strasburgo abbassi le richieste. Il belga può giocare sia come esterno di centrocampo che d'attacco, perfetto per Gasperini. Più staccati Adingra eLa Roma ha effettuati dei sondaggi per(Betis Siviglia) e Schade (Brentford) ma non rientrano nei parametri del club a causa dell'alto costo del cartellino. Nei giorni scorsi sono stati offerti diversi giocatori, uno è Lang del Napoli che però non convince Gasperini a differenza di. Ma per il brasiliano c'è un ostacolo difficile da superare: lo stipendio da 11 milioni di lordi rende l'operazione impossibile. Difficile anche Leao che potrebbe finire in Turchia: su di lui ci sono Fenerbahce e Galatasaray.