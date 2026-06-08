Evan Ferguson saluta la Roma. Dopo un'annata ricca di infortuni e prestazioni sottotono l'irlandese non sarà riscattato e tornerà al Brighton. Il classe 2004 ha saltato praticamente tutta la seconda parte di stagione, ma anche nei primi 6 mesi non è riuscito a convincere Gasperini. Cinque gol e due assist in 22 presenze totali per lui con la maglia della Roma. Su Instagram, l'attaccante ha voluto salutare il club e ringraziare i tifosi per il sostegno pubblicando un video che raccoglie le sue migliori giocate in giallorosso. Ecco il suo messaggio: "Nessuno vuole vedere il proprio percorso interrompersi anzitempo, ma gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a tutti, a Roma e ai tifosi per il sostegno negli ultimi mesi. Auguro ai miei compagni di squadra e a tutti nel club il meglio per il futuro. Forza Roma".

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Nonostante una stagione non proprio indimenticabile, non mancano iche augurano il meglio a Ferguson e gli dedicano", o ancora ". C'è anche chi spera che la sua storia con la Roma non sia del tutto finita: