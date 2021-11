Da valutare Kumbulla, accelerata su Dalot. Totti e De Rossi difendono Mourinho

Il difensore giallorosso ha rimediato uno problema al flessore destro nel match contro l’Inghilterra. Mourinho ha individuato nel terzino dello United il sostituto ideale di Karsdorp, mentre Mayoral la Fiorentina resta un’opzione

La sosta per le nazionali consegna un altro infortunato alla Roma. Stavolta la vittima è Marash Kumbulla, costretto ad abbandonare in anticipo il campo nel match tra la sua Albania e l’Inghilterra. Il centrale rientrerà nella Capitale probabilmente domani, sarà visitato dallo staff medico giallorosso che poi deciderà il da farsi. La squadra non sta vivendo un momento facile e il rumore dei nemici comincia ad essere insistente. La situazione, però, non preoccupa Tottiche in un’intervista a Sky Sport ha preso le parti di Mourinho: “Se stiamo qua a dire che è il problema della Roma vuol dire che abbiamo sbagliato tutto”. Idea condivisa da De Rossi, ospite insieme all’ultimo numero 10 giallorosso del torneo di paddle ‘We smash’. Il portoghese ha dato ai suoi il weekend libero e alcuni come El Shaarawy (che nemmeno a Dubai smette di allenarsi) hanno lasciato la Capitale, mentre gli infortunati come Zaniolo, eletto da Emanuele Giaccherini miglior giovane italiano, sono rimasti in città per recuperare. Intanto la Roma Femminile ha giocato e vinto 1-0 (gol di Serturini) contro la Fiorentina la nona giornata della Serie A. “Vittoria fondamentale, dobbiamo continuare così” le parole di Spugnaa fine partita.