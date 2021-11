Calciomercato Roma, accelerata per Dalot

Chiuso al Manchester United, Tiago Pinto e Mourinho avrebbero individuato l'esterno da seguire

La Roma sembra aver individuato l'esterno da prendere. Si tratta di Dalot del Manchester United. I giallorossi nelle ultime ore avrebbero accelerato i contatti con le parti e starebbero preparando l'offerta di 1,5 milioni di euro per il prestito, e 15 milioni per completare l'operazione con riscatto obbligatorio, determinato dal numero di presenze del portoghese classe '99 (con Solskjaer poco più di 80 minuti giocati quest'anno). Utile in entrambe le corsie, Dalot - in scadenza nel 2023 con i Red Devils - può essere l'investimento giusto per Mourinho. Dopo la breve parentesi con la maglia del Milan dunque, il giocatore nato a Braga potrebbe presto tornare in Italia per sostituire o giocarsi il posto, con Karsdorp e Vina.